Новый корпус для начальных классов достроили в подмосковном Раменском

Уже с 1 сентября двести учеников начальных классов смогут посещать новое здание СОШ № 6 по улице Серова в Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

Отмечается, что инспекторы ведомства приступили к проверке соответствия выполненных строительно-монтажных работ требованиям проектной документации.

Напоминаем, что возводить трехэтажную пристройку площадью четыре с половиной тысячи квадратных метров начали летом 2021 года. К новому блоку со всех сторон предусмотрены проезды для пожарных машин и автотранспорта. На прилегающей территории сформированы физкультурно-спортивные, хозяйственные и учебно-опытные зоны.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что школа на 1,1 тысячи мест в микрорайоне № 5 в Дмитрове будет сдана в декабре текущего года.