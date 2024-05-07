Новый корпус одного из пансионатов в подмосковном Королеве будет готов уже этим летом

Отмечается, что строительные работы стартовали в июне прошлого года. В ходе масштабной реорганизации пансионата с лечением здесь был произведен демонтаж старого двухэтажного здания, на месте которого возводят пятиэтажный корпус. На сегодняшний день на объекте строители ведут устройство фасадов и отделочные работы.

Ожидается, что в новом здании на первом этаже откроют бассейн, сауну, помещение гидротерапии, а также душ Шарко и сухую углекислую ванну. Также в корпусе оборудуют кабинет лечебной физкультуры, тренажерный и фитнес-залы, медкабинеты. Помимо этого, на пятом этаже обустроят несколько улучшенных номеров для проживания гостей.