Новый корпус одной из школ в подмосковных Мытищах уже готов принять учеников

Корпус школы № 6 готовится к открытию на Новомытищинском проспекте в городском округе Мытищи. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительного комплекса.

Отмечается, что в трехэтажном здании разместились специализированные кабинеты и лаборатории. Также здесь обустроили дополнительную столовую, а также спортивный зал с раздевалками и душевыми. Пристройка, рассчитанная на двести учеников, соединена с существующей школой переходной галереей.

На прилегающей территории уже установлено освещение, высажены деревья и кустарники. Открытие данного корпуса состоится 1 сентября.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что обновленный корпус первой школы имени Иванова во Фрязино откроется к новому учебному году.