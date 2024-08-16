Новый КТ-аппарат начал работать в Видновской больнице

Новый компьютерный томограф начал работать в стационаре Видновской больницы. Об этом рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По словам министра, на закупку оборудования выделили свыше восьмидесяти миллионов рублей. Его приобрели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Новый аппарат производит 160 снимков в секунду. Сканирование проводится быстро и точно, а полученное 3D-изображение позволяет распознать даже незначительные аномалии.

Оборудование будет работать в круглосуточном режиме. В смену на нем планируется проводить полсотни исследований. Оборудование рассчитано на вес пациента до 220 килограммов. При необходимости этот показатель можно увеличить до 300 килограммов.