Новый ландшафтный парк появится в Одинцовском округе

В этом году территорию, где будет располагаться парковая зона, очистили от мусора, в следующем году там проведут земляные, инженерные и черновые работы, а в 2025 – благоустройство.

Как рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов, проектирование и все работы производятся за счет средств инвестора. Руководитель муниципалитета подчеркнул, что в ландшафтном парке оборудуют эко-тропу, игровые и спортивные зоны, обустроят террасы, беседки, амфитеатр, фотозону и родник. Парк будет открыт и доступен всем жителям и гостям округа.

Растения для будущего парка уже высадили в питомнике – свыше 1,4 тысячи саженцев. Также у зоны отдыха благоустроили парковку почти на полсотни мест. В скором времени там установят зарядные станции для электромобилей и туалетные модули.