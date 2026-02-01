Новый ледниковый период: чем опасны попытки искусственно заморозить планету

Американские климатологи провели исследование, посвященное возможным последствиям искусственного восстановления ледяного покрова в Арктике. На фоне стремительного потепления в регионе, таяния льдов и деградации вечной мерзлоты в научной среде обсуждаются различные геоинженерные подходы, условно называемые «рефризингом», пишет ЮФ.

Предлагаемые методы включают в себя технологические решения по увеличению альбедо (отражательной способности) снежных поверхностей или перекачке воды для ускоренного формирования льда. Однако новое исследование указывает на серьезные риски, связанные с такими вмешательствами.

Ученые предупреждают, что масштабные попытки обратить вспять процесс таяния льдов могут привести к непредсказуемым и тяжелым последствиям для всей экосистемы Арктики. Среди потенциальных угроз называются нарушения сложившихся путей миграции животных, негативные изменения в циркуляции вод мирового океана и глобальных атмосферных процессах.

Многие эксперты подчеркивают, что подобные инженерные методы должны рассматриваться исключительно как вспомогательные и применяться с крайней осторожностью, только после всесторонней оценки всех возможных долгосрочных эффектов. Главным же приоритетом в борьбе с изменениями климата, по мнению экологов, остается системное снижение антропогенной нагрузки на планету через сокращение выбросов парниковых газов по всему миру.

Ранее врач советовал налегать на рыбу зимой.