Новый логистический комплекс в Ленинском округе обеспечит 350 рабочих мест

В Ленинском городском округе продолжается возведение крупного логистического комплекса, который станет одним из значимых инвестиционных проектов территории. Глава муниципалитета Станислав Каторов лично проинспектировал ход строительных работ в поселке Дрожжино, где компания «Межрегиональная управляющая компания «Эксперт» возводит трехэтажный объект общей площадью свыше 54 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 4 млрд рублей, а его реализация позволит создать более 350 новых рабочих мест для жителей округа. Кроме того, как подчеркнул глава округа, комплекс укрепит экономику территории.

«Проект полностью обеспечен техническими условиями, подключениями к ресурсоснабжающим организациям и разрешительной документацией. Это важный шаг в развитии инфраструктуры муниципалитета», — подчеркнул Станислав Каторов.

Строительство, стартовавшее летом 2025 года, уже вышло на активную стадию: завершено 80% вертикальной планировки территории, и начата закладка фундамента основного здания. В ближайшие месяцы подрядчики приступят к монтажу колонн — каркаса будущего комплекса.

Проект соответствует современным стандартам «Лайт Индастриал» и будет включать два специализированных корпуса: сортировочный центр и фулфилмент-центр для обработки заказов, а также общежитие для сотрудников. На площадке уже задействованы 5 единиц спецтехники и около 50 рабочих. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.