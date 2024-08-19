Новый магнитно-резонансный томограф появился в одной из больниц Подмосковья

«Современная медтехника необходима для проведения точной и качественной диагностики. Магнитно-резонансный томограф установлен в Пушкинской больнице и для медучреждения это первый подобный аппарат. Всего на его закупку было направлено более 100 миллионов рублей», — уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.