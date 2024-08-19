Новый магнитно-резонансный томограф появился в одной из больниц Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В стационаре Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. появился новый магнитно-резонансный томограф, его закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Современная медтехника необходима для проведения точной и качественной диагностики. Магнитно-резонансный томограф установлен в Пушкинской больнице и для медучреждения это первый подобный аппарат. Всего на его закупку было направлено более 100 миллионов рублей», — уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Пока МРТ запустили в тестовом режиме. Главный врач Пушкинской больницы Владимир Мануйлов уточнил, что МРТ чаще всего проводят для исследования головного мозга, связок, сухожилий. По его словам, новый аппарат позволит дополнить существующую диагностику и значительно расширить диагностические возможности медицинского учреждения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.