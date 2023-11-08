Новый маммограф установили в поликлинике в Раменском

Новый цифровой маммограф установили в городской поликлинике №1 в Раменском, передает Минздрав Подмосковья. На эти цели выделили около 19 миллионов рублей.

Поликлиника расположена на Крымской улице. Ранее в ней не было маммографа, и пациентки были вынуждены проходить обследования в других медицинских учреждениях.

«Теперь они смогут пройти обследование молочных желез ближе к дому», - отметила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Новое оборудование позволит на ранних стадиях выявлять риски развития заболеваний молочных желез. Подобное обследование женщинам рекомендуется проходить раз в два года.

«Данный аппарат позволяет проводить около двадцати исследований в смену. В Раменской больнице это четвертый современный цифровой маммограф», - рассказал главврач Раменской больницы Сергей Маркитан.

Пройти маммографию можно по направлению участкового терапевта или врача узкого профиля. В рамках ОМС обследование проводится бесплатно.