Новый метод лечения панкреатита из Новосибирска способен изменить подход к терапии заболевания

Специалисты из Новосибирска запатентовали новую методику лечения острого панкреатита. По данным разработчиков, она позволяет сократить срок госпитализации и снизить риск осложнений, пишет ТАСС .

Специалисты Новосибирского государственного медицинского университета получили патент на новую методику лечения острого панкреатита. Разработка предназначена для использования в медицинских учреждениях разного уровня и, по данным авторов, позволяет уменьшить продолжительность пребывания пациентов в стационаре, а также снизить вероятность осложнений.

В основе метода — двухэтапная терапия

Разработчики отметили, что существующие способы лечения не всегда обеспечивают эффективную доставку препаратов к поджелудочной железе из-за анатомических особенностей или рубцовых изменений. Кроме того, часть методик применяется только при тяжелом течении заболевания и не способствует восстановлению поврежденных тканей.

Новый подход предусматривает двухэтапное лечение. Сначала пациенту вводят обезболивающий препарат вместе с гиалуронидазой в круглую связку печени, затем рядом с поджелудочной железой вводят обогащенную тромбоцитами плазму. Процедуры повторяют каждые 5 дней до нормализации состояния пациента.

Разработка показала лучшие результаты

Авторы патента сообщили, что метод относится к области хирургии и гастроэнтерологии и предназначен для лечения острого панкреатита. По итогам проведенных испытаний новая методика оказалась менее травматичной и продемонстрировала более высокую эффективность по сравнению с традиционной терапией.

По данным исследователей, при стандартном лечении осложнения возникали примерно у 60% пациентов, а срок их госпитализации был значительно больше. Новый способ, как считают разработчики, позволяет улучшить результаты лечения и может быть внедрен в работу больниц различного уровня.