Новый мини-музей в Коломне научит посетителей старинным техникам окрашивания тканей

В городском округе Коломна появится новое музейное пространство, где жителям и туристам будут проводить увлекательные мастер-классы по набойке и окрашиванию тканей. Посетители смогут научиться выполнять необычные работы как по старинным, так и по современным технологиям.

Набойка, как один из древних видов росписи, — кропотливая, но интересная работа. Впервые в Коломне и области этому виду рукоделия посвятят целую мастерскую. Она будет работать в «Музее бабьей доли». Жители и гости округа смогут научиться окрашивать ткани и выводить на них рисунок при помощи печати штампом, а также погрузиться в увлекательный творческий процесс и историю.

В настоящее время в мини-музее занимаются организацией пространства. Там размещают и готовят витрины, надевают на манекены подлинные старинные костюмы XIX-XX века.

«Среди них есть комплексы с кубовой набойкой и набивными ситцами. Осталось разместить рушники, сделать подсветку и оформить детали», — добавила создательница музея Наталья Рябцева.

После открытия мастерской здесь развернутся мастер-классы, экскурсии и лекции. Гости смогут выбрать удобный формат и получить массу приятных впечатлений.