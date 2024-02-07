Новый многоуровневый надземный паркинг планируют построить в подмосковной Ивантеевке

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко сообщил, что в Ивантеевке к 2027 году планируют возвести новую шестиэтажную автостоянку открытого типа, рассчитанную на триста машиномест.

Отмечается, что на первом этаже помимо парковки запроектированы площади для размещения помещений общественного назначения и автомойка на 2 поста. Благодаря интеграции коммерческих помещений при реализации проекта планируется создать 73 новых рабочих места.

По проекту здание представляет собой вытянутый объем прямоугольной формы. На уровне первого этажа разместится пешеходная галерея с общественными помещениями, выполненная с заглублением для защиты от дождя и снега. Перемещение автотранспорта по этажам паркинга осуществляется по двухпутным рампам.

Облик объекта отличается четкостью линий и выразительностью колористической палитры. Основная площадь открытых для обзора железобетонных конструкций выполнена в нейтральном сером цвете. В качестве ограждений на этажах выбраны ярко-оранжевые металлические профили.