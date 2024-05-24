Новый многоуровневый парк планируют построить в подмосковном ЖК «Радость»

На территории жилого комплекса «Радость» в городском округе Солнечногорск реализуют проект многоуровневого паркинга на 355 машиномест. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь многоуровневого надземного паркинга с постом мойки АТС составит более тринадцати с половиной тысяч квадратных метров. Он будет расположен за домами—вне двора. Территория рядом с паркингом будет благоустроена.

В непосредственной близости от «Радости» находится железнодорожная станция «Поварово-2», а в жилом комплексе предусмотрена развитая социальная инфраструктура: детский сад на 200 мест, поликлиника, школа, стадион и кадетский пансион.

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