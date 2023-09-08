Новый многоуровневый паркинг планируют построить в подмосковном ЖК «Ярославский»

Отмечается, что здание площадью почти тринадцать с половиной тысяч квадратных метров и 8 этажей в высоту будет вмещать 500 автомобилей. Для удобства и безопасности автомобилистов в паркинге предусмотрены лифт и эвакуационная лестница.

Известно, что проектировщиком данного объекта выступает ГК «Ферро-Строй» по заказу девелопера Компании ПИК.

Ранее г убернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно разъяснять жителям правила выброса мусора.