Новый многоуровневый паркинг планируют построить в подмосковном ЖК «Ярославский»
Фото: [ГК «Ферро-Строй»]
Автопаркинг, рассчитанный на пятьсот машиномест, построят в рамках развития жилого комплекса «Ярославский» в городском округе Мытищи, передает пресс-служба регионального Министерства жилищной политики.
Отмечается, что здание площадью почти тринадцать с половиной тысяч квадратных метров и 8 этажей в высоту будет вмещать 500 автомобилей. Для удобства и безопасности автомобилистов в паркинге предусмотрены лифт и эвакуационная лестница.
Известно, что проектировщиком данного объекта выступает ГК «Ферро-Строй» по заказу девелопера Компании ПИК.
Ранее г убернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно разъяснять жителям правила выброса мусора.