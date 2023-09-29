Новый мобильный фельдшерско-акушерский пункт Павлово - Посадской ЦРБ продолжает осуществлять выезды

В подмосковном Павлово-Посадском городском округе проводятся выезды мобильного фельдшерско-акушерского пункта муниципальной Центральной районной больницы. Об этом сообщили в социальных сетях окружной администрации.

Начать оказывать полноценную медицинскую помощь жителям отдаленных от окружного центра территорий удалось благодаря закупке передвижного комплекса. В этом помогли губернатор Московской области Андрей Воробьев и ресурсы национального проекта «Здравоохранение». Передвижной комплекс Центральной районной больницы оснащен даже флюорографом.

График работы мобильного пункта можно узнать в социальных сетях администрации Павлово-Посадского городского округа. Так, врачи будут работать в деревнях Кузнецы, Ковригино, Казанской, Алферово, Евсеево, а также в Рахмановской и Ефимовской амбулаториях.