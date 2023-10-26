Новый Молодежный парламент сформировали в Ленинском округе

На днях здесь стал известен новый состав Молодежного парламента при Совете депутатов. По итогам конкурса в него вошли 15 ребят в возрасте от 16 до 32 лет из разных территорий: города Видное, поселков Володарского, Развилка.

Вновь избранные парламентарии 25 октября уже выбрали своего председателя — руководителя местного отделения МГЕР Никиту Роговского. Кстати, его кандидатуру подержали и для направления в состав Молодежного парламента Московской области.

Впереди у ребят двухлетний срок полномочий. За это время они станут работать вместе с депутатами и администрацией. Именно эти парни и девушки будут формировать молодежную политику округа и продвигать интересы подрастающего поколения, а также реализовывать свои социальные проекты, пробовать свои силы в различных конкурсах.