Новый мост в Кузбассе ушел под воду в первый день после установки

Жители Междуреченска Кемеровской области заявили, что недавно установленный понтонный мост оказался затопленным в первый же день работы. Об этом со ссылкой на соцсети пишет VSE42.Ru .

Как сообщают местные жители в соцсетях, сейчас переходить реку можно только пешком, причем буквально по колено в воде. Недавно установленный мост оказался серьезно затоплен, хотя его поставили недавно. На кадрах это также видно: конструкция полностью скрыта под водой, создавая неудобства для горожан. Жалоба уже поступила в чат губернатора Кемеровской области Ильи Середюка.

Представитель местной администрации сообщил, что информация передана специалистам управления по благоустройству, транспорту и связи. Официальный ответ обещают предоставить до 19 июня.

Ранее сообщалось об обстановке на Крымском мосту, где приостанавливали движение для транспорта.