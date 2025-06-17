Движение по Крымскому мосту возобновлено: со стороны Тамани в очереди находятся 110 авто

Движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом проинформировал оперативный телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Ранее оперативный штаб Крыма сообщил о временной приостановке движения по мосту. Ограничения продлились 43 минуты. Что стало причиной введения такой меры, не сообщалось.

По информации телеграм-канала, по состоянию на 17:00 мск в очереди на Крымский мост со стороны Тамани находятся 110 транспортных средств. Со стороны Керчи автопробок нет.

Движение по Крымскому мосту перекрывают для обеспечения безопасных условий, проведения ремонтных или профилактических работ, а также в случае угрозы безопасности. Такие меры помогают предотвратить возможные происшествия, обеспечить целостность конструкции и защитить жизни граждан.

Ранее Европейский союз (ЕС) еще на год продлил санкции против Крыма и Севастополя.