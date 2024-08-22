Новый мурал с изображением преподобномученицы княгини Елизаветы Федоровны появится в Подмосковье

В настоящий момент на торце дома № 16 по улице Победы в Лобне создают изображение преподобномученицы княгини Елизаветы Федоровны, оберегающей детей.

Отмечается, что данный мурал является совместным проектом городской администрации, иконописца Александра Цыпкова, иерея Серафимовского храма отца Иоанна и Благотворительного фонда «Исток».

«Старались совместить христианскую и историческую тематику. В создании проекта также участвует фонд Екатерины Богдасаровой, который помогает женщинам с детьми. Поэтому было решено изобразить детей», — рассказал Александр.

Сюжет выбран неслучайно − в прошлом княгиня посещала территорию современной Лобни. Место тоже выбрали специально, рядом с Дворцом детского и юношеского творчества. Детей изобразили в зеленой одежде в окружении цветов, иллюстрируя выражение «дети — цветы жизни», и напоминая о том, что они нуждаются в постоянной заботе и символизируют будущее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что ежегодно количество учеников в школах увеличивается на сорок тысяч человек.