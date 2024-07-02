Новый надземный шестиэтажный паркинг планируют возвести в подмосковном ЖК «Равновесие»

Надземный шестиэтажный паркинг, рассчитанный почти на пятьсот машино-мест, построят в ЖК «Равновесие» в Одинцовском городском округе. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Ожидается, что кроме классических парковочных мест, в состав паркинга войдут шесть увеличенных мест для инвалидов, а также четыре машино-места для электромобилей, оборудованных зарядными станциями. Разрешение на строительство девелоперу ГК «КОРТРОС» выдано ведомством.

«Наша компания всегда тщательно прорабатывает инфраструктуру возводимых жилых комплексов. Квартал «Равновесие» мы возводим в соответствии с концепцией «двор без машин», что позволяет жителям в полной мере наслаждаться территорией и делает ее безопасной. В свою очередь, наличие надземного паркинга даст резидентам возможность комфортно эксплуатировать личные автомобили», — заявил замгендиректора по строительству ГК «КОРТРОС» Николай Складнев.

Архитектура здания вдохновлена современным модернистским стилем. Отделка стен будет выполнена крупногабаритными алюминиевыми панелями. В темное время суток объект будет красиво выделяться за счет подсветки угловых зон и потолков.