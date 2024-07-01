Новый наземный паркинг планируют построить в подмосковном ЖК «Новое Видное»

Примечательно, что площадь автостоянки составит почти одиннадцать тысяч квадратных метров. На первом этаже здания откроются автомойка и станция технического обслуживания автомобилей. Оба помещения рассчитаны на четыре поста. Также на первом уровне оборудуют 10 мест для машин маломобильных групп населения

По периметру паркинга обустроят пешеходные дорожки. На прилегающей территории высадят газон, кустарники и установят скамейки. А всего в рамках социнфраструктуры комплекса планируется возвести семь детских садов, четыре школы, поликлинику, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.