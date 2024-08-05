Новый образовательный центр «Лидер» готовится к открытию в подмосковном поселке Нахабино

Воспитательно-образовательный комплекс будет включать в себя блок учебных и общешкольных помещений, а также блок детского сада. Будут и классы с углубленным изучением предметов: математики в 5 и 7 классах, «социально-экономический» и «химико-биологический» в 10 и 11 классах.

Генеральный директор ФБУ «Росстройконтроль» Владимир Щербинин подчеркнул, что присутствие сотрудников РосСтройКонтроля на площадке дисциплинирует и мобилизует всех участников и дает положительный результат. Он отметил, что сотрудники ведомства очень скрупулезно подходят к приемке работы, тем самым повышая качество строительства. В ходе выезда представители РосСтройКонтроля продемонстрировали современное технологическое оборудование, которое позволит повысить производительность труда инспектора технического контроля.

Напоминаем, что в настоящий момент в подмосковном Красногорске строится два больших образовательных центра — этот и в Павшинской пойме. При этом оба возводят с использованием инструмента инфраструктурного бюджетного кредита.