Новый обучающий проект для педагогов «В класс пришел приемный ребенок» стартовал в Подмосковье

Министерство социального развития Московской области запустило накануне новый обучающий проект для педагогов региона. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Глава ведомства Людмила Болатаева рассказала, что в рамках данного проекта было решено собрать вместе директоров и учителей школ, специалистов органов опеки и приемных родителей для того, чтобы выработать единый подход в оказании помощи приемному ребенку в период адаптации.

Ожидается, что будет охвачено порядка трех тысяч специалистов. Для участников проекта подготовили тренинги, деловые игры, техники экстренной самопомощи в кризисных ситуациях, а на дискуссионных площадках можно будет поделиться опытом.

При этом подобные мастер-классы пройдут во всех городах Московской области. Стартовал проект в Дмитрове, а ближайшие тренинги пройдут в Подольске, Орехово-Зуево, Люберцах, Наро-Фоминске и Балашихе.