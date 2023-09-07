Новый паркинг появится на территории ЖК «Квартал Ивакино» в Химках

Многоуровневый паркинг, рассчитанный на пятьсот машиномест, планируют возвести в жилом комплексе «Квартал Ивакино» в подмосковных Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что ведомство уже выдало девелоперу проекта Группе «Самолет» соответствующее разрешение на строительство данного объекта. Ввести здание в эксплуатацию планируется в третьем квартале следующего года.

Общая площадь девятиэтажного паркинга составит почти пятнадцать тысяч квадратных метров. На первом этаже предусмотрена автомойка на три поста с клиентской зоной, контрольно-пропускной пункт, хозяйственные и технические помещения.

Примечательно, что кровля здания также будет эксплуатируемой — там организуют 32 гостевых машиноместа. Подъем на верхние этажи будет осуществляться по двум лестницам и на лифте.

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