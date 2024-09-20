Новый педиатрический аппарат ИВЛ появился в Пушкинском перинатальном центре

В Пушкинский перинатальный центр передали новое оборудование LEONI PLUSl, которое поможет эффективно поддерживать дыхание у новорожденных. Аппарат стоимостью 8,2 млн рублей был закуплен по программе «Здравоохранение Подмосковья».

Пушкинский родильный дом улучшили новым оборудованием: в пользование учреждения поступил современный наркозно-дыхательный аппарат LEONI PLUSl. Он будет направлен на проведение поддержки дыхания у недоношенных малышей или детей, родившихся в срок, но с низкой массой тела. Педиатрическое устройство ИВЛ высоко оценили в центре.

«Основные преимущества — это встроенная высокочастотная вентиляция, инвазивная и не инвазивная вентиляция легких. Дыхательная поддержка производится через лицевую или носовую маски, или дыхательную трубку», — рассказала завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Евгения Лоскутова.

Отметим, что отделение перинатального центра ранее использовало аппараты SLE, которые в 2023 году заменили на более современный вариант — FABIAN. Это оборудование для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких у новорожденных детей.