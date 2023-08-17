Новый перевозчик придет на более чем 20 маршрутов Ленинского округа

По результатам августовских конкурсных процедур им станет основная транспортная компания Московской области АО «Мострансавто».

Автобусы и водители фирмы выйдут на такие межрегиональные маршруты, как 351, 355, 356, 364, 367, 379, 439, 471, 489, 1201, 1202.

На межмуниципальных рейсах АО «Мострансавто» освоит рейсы № 24, 27 и 59.

Внутри округа станут курсировать машины этой компании по маршрутам № 2, 3, 6, 7, 8, 10, 29, 35, 44.

«Всего перевозчик выведет на линию свыше 260 своих автобусов различного класса», - уточнил глава муниципалитета Алексей Спасский.

При этом коммерческие рейсы под номерами №№ 507к, 871к, 1201к, 1202к, 1224к, 1228к, 33к, 1019, 1020 станут осуществлять прежние перевозчики. А именно «Ранд-Транс» и «Альфа Грант». Напомним, что тарифы на этих маршрутах могут отличаться от общепринятых в округе.