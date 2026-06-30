Новый порядок посадки: Крым неожиданно закрывает пригородные кассы

С 1 июля на десяти станциях Крыма прекратят работу пригородные кассы. Как сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании, билеты на поезда на этих остановках будут оформлять непосредственно при посадке, причем без дополнительной комиссии. Изменения затронут станции в разных районах полуострова.

Южная пригородная пассажирская компания объявила о закрытии билетных касс на десяти станциях Крыма с 1 июля. В список вошли: Краснофлотская, Кировская, Азовская, Нижнегорская, Почтовая, Армянск, Ефремовская, Краснопартизанская, Элеваторная и Урожайная.

Для пассажиров, следующих через эти остановки, порядок посадки изменится. Билеты теперь можно будет приобрести прямо в вагоне при подходе поезда — и без взимания сервисного сбора. Таким образом, отмена касс не повлечет за собой дополнительных расходов для путешественников.

Напомним, это не единственное изменение в транспортной сфере полуострова. Ранее на участке Бахчисарай — Симферополь временно приостанавливалось движение пригородных электричек. Причины введения ограничений компания не раскрыла.

Кроме того, в Крыму возникли перебои с троллейбусным сообщением. Движение по маршруту № 51 между Симферополем и Алуштой было временно прекращено из-за нестабильной подачи электроэнергии. В Южной пригородной компании заверили, что как только энергоснабжение нормализуется, движение общественного транспорта возобновится в полном объеме.