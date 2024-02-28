Новый председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский передал гумпомощь на СВО

Артем Садула, избранный 22 февраля на место председателя Совета депутатов Пушкинского, передал гуманитарную помощь для военных в зону спецоперации. Ее отвезут волонтеры «Ивантеевка. НеравнодушныеZ».

Бензопила от Совета депутатов городского округа поедет в зону СВО. Этот инструмент пригодится бойцам, например, во время строительства укрытий, в том числе и для гаубиц. Артем Садула передал эту помощь волонтерам, которые увезут ее на фронт. Он также прокомментировал свое назначение.

«Я выражаю благодарность своим коллегам-депутатам, Главе г. о. Пушкинский, секретарю местного отделения партии Единая Россия Красноцветову М.В. и секретарю областного отделения партии Единая Россия Брынцалову И.Ю. за оказанное мне доверие», — сказал Садула.

Новый председатель Совета депутатов округа пообещал доблестно и ответственно трудиться на благо города и его жителей.