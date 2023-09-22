Новый премьер-министр Таиланда пообещал опять запретить марихуану

Новый премьер-министр Таиланда Сретта Тависин заявил, что его правительство за полгода исправит политику в отношении декриминализации каннабиса, сообщает The Guardian.

Впредь использование марихуаны будет законно только в медицинских целях.

Исключение марихуаны из списка наркотических веществ привело к буму ее употребления. В Бангкоке, Чангмае и Паттайе выросли кафе и торговые точки, специализирующиеся на продаже каннабиса.

В настоящее время любому человеку старше 20 лет разрешено употреблять марихуану в жилых помещениях, а продукты, содержащие его экстракты, можно употреблять в лицензированных ресторанах. Запрет ввели только для беременных или кормящих грудью.