Новый президент Аргентины хочет ликвидировать государственные СМИ

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что стране не будет места государственным вещательным компаниям. Об этом пишет The Times.

«Я не поддерживаю практику создания министерства пропаганды», – заявил Милей.

Новый аргентинский лидер настаивает на том, что страна нуждается в шоковой терапии, иначе она превратится в трущобы.

Аргентина переживает серьезный кризис, но приемы Милея не всем кажутся приемлемыми. Уже сейчас его оппоненты шепчутся, что лечение окажется хуже болезни. Они предсказывают, что срок пребывания Милея на посту президента окажется очень коротким.