Новый проект по адаптации инвалидов-колясочников, получивших ранение в зоне СВО, открыли в «Ясенках»

В подмосковном реабилитационном центре «Ясенки» открылось новое направление «Активная коляска» для адаптации инвалидов-колясочников, получивших ранение в зоне специальной военной операции и в Сирии, к активному образу жизни.

Отмечается, что уже сформирована первая группа, которую ежедневно тренирует автор и главный эксперт проекта Виталий Молченков. Программа рассчитана на 21 день. За это время пациенты осваивают методы преодоления препятствий на инвалидной коляске, а также учатся маневрировать. В ближайшем будущем в центре планируют начать обучение адаптивным видам спорта — стрельбе из лука, баскетболу на колясках и другим.

«Основные упражнения направлены на адаптацию, активную езду на инвалидной коляске. Мы учим правильно пересаживаться в инвалидную коляску. Обучаем методам балансировки, преодолению различных препятствий», — рассказал автор проекта и его главный эксперт Виталий Молченков.

Напомним, что к концу текущего года, по поручению губернатора Подмосковья, здесь должно завершиться строительство бассейна. На сегодняшний день реабилитацию в «Ясенках» проходят 26 участников СВО.