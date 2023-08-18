Новый проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами запустят в Подмосковье

Уже в сентябре в Московской области планируют запустить проект долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства социального развития.

Глава ведомства Людмила Болатаева подчеркнула, что благодаря этому проекту планируется сохранить родственный уход, а жители смогут получать профессиональное обслуживание на дому, без оформления в социальный центр. Ожидается, что семьи смогут оказывать помощь близким самостоятельно, а если родственников нет, то будет закреплен помощник.

Отмечается, что пилотными округами для реализации данного проекта были выбраны Воскресенск, Долгопрудный, Егорьевск, Лобня, Мытищи и Орехово-Зуево. Именно здесь будут подготовлены около пятисот помощников по уходу, которые пройдут обучение по профессиональной программе, для качественного оказания услуг по уходу на дому.

Ожидается, что на базе учреждений социального обслуживания организуют пункты проката технических средств реабилитации, где жители, нуждающиеся в дополнительном уходе, смогут взять во временное пользование ТСР. Для работы пунктов проката будут закуплены специализированные средства реабилитации.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.