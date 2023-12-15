Новый региональный сосудистый центр открылся в Орехово-Зуевской больнице

Жители Орехово-Зуевского городского округа, а также Богородского, Павлово-Посадского, Шатурского, Электростальского округов теперь могут получить экстренную медицинскую помощь в новом региональном сосудистом центре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Все знают, что при сосудистой катастрофе важно уложиться в правило „золотого часа“, когда бригада скорой помощи оперативно доставит пациента в больницу, где его уже ждет бригада врачей и необходимое медицинское оборудование», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Отмечается, что данный центр включает в себя отделения рентгенохирургических методов лечения кардиологическое, неврологическое, а также палату интенсивной терапии. Сформирован штат медицинских специалистов — для работы в РСЦ было дополнительно привлечено девять новых врачей, в том числе рентгеноваскулярные хирурги, неврологи и кардиологи.

Главврач Орехово-Зуевской больницы Максим Балясников отметил, что это важное событие для всего городского округа. Ведь раньше пациентов с инфарктами и инсультами приходилось направлять в Егорьевск, теперь же весь необходимый комплекс диагностики и лечения они смогут получить на месте.