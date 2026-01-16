В УрФО зафиксированы самые высокие зарплатные предложения

ЯНАО подтвердил статус региона с самыми привлекательными финансовыми условиями для соискателей в Уральском федеральном округе, передает интернет-издание «Ямал-медиа» .

По итогам 2025 года средний размер зарплаты, указанный в вакансиях ямальских работодателей, составил 115,7 тысячи рублей, что является наивысшим показателем в макрорегионе.

Аналитические данные сервиса hh.ru демонстрируют значительный разрыв между ЯНАО и другими субъектами УрФО. Второе место по уровню предлагаемых доходов занимает ХМАО с медианой в 87,4 тыс. рублей, далее следуют Свердловская (76,1 тыс. руб.) и Тюменская области (73,1 тыс. руб.). Столь высокие показатели на Ямале традиционно связаны со спецификой локальной экономики, ориентированной на топливно-энергетический комплекс, где труд компенсируется существенными надбавками за работу в сложных климатических условиях.

При общем количестве в 870 тысяч вакансий, опубликованных в 2025 году работодателями всего Урала, доля Ямала составила лишь около 4%. Это указывает на относительно небольшой объем рынка труда в округе по сравнению с более населенными промышленными регионами.

Таким образом, для соискателей высокий доход на Ямале сопряжен с ограниченным выбором позиций и необходимостью учитывать факторы жизни и работы на Крайнем Севере.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин направил 13-ю зарплату на погашение кредитов.