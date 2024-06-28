Новый рейтинг для парков внедряют в Московской области

Накануне в Истре состоялся форум директоров парков Подмосковья, в рамках которого была представлена новая методика оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере развития парков культуры и отдыха. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Теперь приоритетами оценки выступают экономическая эффективность, соответствие инфраструктурному стандарту и уровень доверия посетителей. Новый рейтинг вступит в силу уже с 1 июля, а итоги будут подведены 25 марта 2025 года.

Как отметила в своем выступлении директор АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева, на протяжении полутора лет, начиная с 2023 года, Министерство культуры и туризма Московской области использовало механизм рейтингования как стимулирующий инструмент, направленный на развитие услуг в сфере культуры на территории парков.

По этим показателям большинство парков Подмосковья вышли в зеленую зону, что, прежде всего, подтверждается постоянным ростом числа посетителей. На сегодняшний день парки и мероприятия в них посещают на 20 процентов больше гостей по сравнению с предшествующим аналогичным периодом. За это время было проведено более 50 тысяч мероприятий системного расписания, 60 общеобластных проектов, 190 уникальных мероприятий, ставших визитными карточками парков и одними из главных туристических событий, отмеченными, в том числе, престижными премиями в этой сфере.