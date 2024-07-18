Новый рентген-аппарат появился в Электростальской больнице
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В стационаре Электростальской больницы появился новый современный рентген-аппарат, его установили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сейчас в здании стационара мы проводим комплексный ремонт, который планируем завершить через 1,5 года. Здесь будет все для комфортной работы врачей и пребывания пациентов. Одновременно с ремонтом самого здания мы обновляем и оборудование в нем. <…> Новый аппарат установлен в отделении лучевых методов исследования и будет запущен после ремонта», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ведомстве уточнили, что новая техника позволит получать детальное и качественное изображение при низкой лучевой нагрузке на пациента. Исследования на нем будут проводиться в более короткие сроки, чем на аналоговой медтехнике. Результаты будут сохраняться в электронном виде.
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