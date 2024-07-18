Новый рентген-аппарат появился в Электростальской больнице

«Сейчас в здании стационара мы проводим комплексный ремонт, который планируем завершить через 1,5 года. Здесь будет все для комфортной работы врачей и пребывания пациентов. Одновременно с ремонтом самого здания мы обновляем и оборудование в нем. <…> Новый аппарат установлен в отделении лучевых методов исследования и будет запущен после ремонта», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.