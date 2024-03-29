Новый рентген-аппарат появился в госпитале для ветеранов войн в Подмосковье
Фото: [Максим Козлов]
В Московском областном госпитале для ветеранов войн в Солнечногорске ввели в работу новый рентген-аппарат, его установили в главном корпусе рентгеновского отделения взамен старой аналоговой техники. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Новые аппараты обладают высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой, позволяют получать качественные изображения в короткие сроки, благодаря современной цифровой обработке. Кроме того, удобно, что снимки могут храниться в цифровом формате», — отметила заведующая отделением Екатерина Мурзина.
В ведомстве уточнили, что жители региона могут обратиться в медучреждение по вопросам госпитализации по номеру +7 (499) 670-93-32.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.