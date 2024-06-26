Новый рентген-аппарат появился в Ивантеевской больнице

В Ивантеевской больнице (подразделении Пушкинской больницы имени профессора В. Н. Розанова) ввели в работу новый рентген-аппарат, который заменит старое оборудование, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Современная медицинская техника необходима для качественной и точной диагностики. Именно поэтому мы продолжаем нашу программу по замене устаревшего оборудования на цифровое. На установку нового рентген-аппарата в Ивантеевке было направлено более 20 миллионов рублей», — уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Новый аппарат позволит получать снимки высокого качества при минимальной лучевой нагрузке. Заведующий рентгенологическим отделением Пушкинской клинической больницы имени Розанова Евгений Владимирович Шелудько уточнил, что в стационаре также работает один аппарат, расположенный рядом с приемным отделением на первом этаже главного корпуса. Появление новой техники позволит перераспределить нагрузку между ними. По его словам, всего в стационаре будут функционировать три рентген-аппарата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.