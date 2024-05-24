Новый рентген-аппарат появился в поликлинике Королевской больницы

В поликлинике микрорайона Первомайский Королевской городской больницы в тестовом режиме заработал новый рентген-аппарат, его установили взамен старого оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для качественной и точной диагностики необходимо современное медицинское оснащение. Поэтому мы продолжаем замену аналоговой тяжелой техники на цифровую в подмосковных больницах. На установку нового рентген-аппарата в Королеве и ремонт кабинета было направлено почти 18 миллионов рублей», — рассказал министр здравоохранение Московской области Алексей Сапанюк.

Новое оборудование позволит получать более качественное изображение при низкой лучевой нагрузке, а также сразу получать результат исследования. Заведующий рентгеновским отделением больницы Артем Соколовский добавил, что прием пациентов планируют начать уже в начале июня. Отметим, что рентген-исследования проводятся бесплатно по полису ОМС, на диагностику пациентов направляет лечащий врач при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.