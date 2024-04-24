Новый рентген-аппарат установили в инфекционном отделении Раменской больницы, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Также был проведен ремонт в кабинете диагностики.

«На закупку нового рентген-аппарата в Раменском и ремонт кабинета было направлено более двадцати миллионов рублей», - рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

Пройти обследование на новом оборудовании могут взрослые и маленькие пациенты при наличии медицинских показаний. Снимки на аппарате получаются быстро и высокого качества. Они сразу загружаются в базу учреждения.

В случае необходимости пациенты больницы могут проконсультироваться со специалистами МОНИКИ для получения второго мнения по диагнозу.