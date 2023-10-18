Новый рентген-аппарат ввели в работу в больнице подмосковной Электростали

В хирургическое отделение Электростальской больницы поступил новый рентген-аппарат, который будет использоваться для выполнения диагностики пациентам стационара, сообщили в Минздраве Подмосковья. В медучреждении также сделали ремонт кабинета, где установили аппарат, в общей сложности на это направили более 18 миллионов рублей.

«Это уже третий рентгеновский аппарат, который мы открываем за неделю. Вся техника установлена взамен устаревшего аналогового оборудования», — рассказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

В министерстве уточнили, что новый рентген-диагностический комплекс будут использовать для проведения диагностики с возможностью выполнения прямых и косых снимков пациентов лежа, стоя, сидя и в латеропозиции. Кроме того, с его помощью можно будет проводить продольную линейную томографию. Главврач Электростальской больницы Елена Тихонова отметила, что новая техника позволит получать более качественные медицинские изображения при низкой лучевой нагрузке.

Добавим, что оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.