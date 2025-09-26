Новый рентген-кабинет открыли в филиале № 3 Балашихинской больницы

Новый рентгенодиагностический кабинет открыт на базе филиала № 3 Балашихинской больницы в микрорайоне Железнодорожный. В нем будут принимать пациентов отделения неотложной травматологии и ортопедии по полису ОМС.

В кабинете установлен современный цифровой рентген-аппарат «Р-500 Дуограф» на два рабочих места. Новый аппарат обеспечивает получение высококачественных рентгеновских изображений при минимальной лучевой нагрузке, что делает процедуру максимально безопасной. Ежегодно специалисты смогут проводить дополнительно до 5 тысяч исследований.

«На этом аппарате мы можем проводить все виды классического рентгена. Все исследования проводятся с минимальной лучевой нагрузкой. Также уменьшается время на исследование пациента», – рассказала Лариса Крехова, заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской больницы.

Аппарат будет работать круглосуточно, за сутки обследование смогут пройти до 100 человек. Перед установкой оборудования в кабинете провели капитальный ремонт, установили индивидуальную приточно-вытяжную вентиляцию, противопожарную сигнализацию, заменили окна.



Открытие нового кабинета стало важным шагом в укреплении рентгенологической службы города. Всего с начала 2025 года в Балашихе уже введено в эксплуатацию семь единиц тяжелой медицинской техники, включая КТ, флюорограф и рентген.



Все обновленные кабинеты открываются в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья», направленной на развитие медицинской инфраструктуры региона.