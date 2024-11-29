Егорьевская больница получит новый высокотехнологичный рентген-кабинет

Новый комплекс позволит проводить рентгеноскопию, рентгенографию и линейную томографию с высокой точностью. Об этом рассказали в телеграм-канале учреждения здравоохранения. Глава Городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов и представители администрации посетили отделение лучевой диагностики в рамках «Здравчаса».

Работы ведутся в рамках губернаторской программы Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья» при поддержке Минздрава региона. На данном этапе завершены демонтаж старого оборудования, стяжка полов, штукатурка стен и монтаж защитного свинцового слоя. Сейчас монтируются системы электроснабжения и вентиляции, а также каркас для отделки. Ранее в Егорьевской больнице уже обновили рентген-кабинет, работа которого осуществляется в круглосуточном режиме.

Благодаря новому оборудованию снимки будут передаваться в цифровом формате на общий сервер, обеспечивая доступ к ним для всех специалистов больницы и поликлиник. Это позволит значительно ускорить диагностику и повысить качество медицинской помощи как стационарным пациентам, так и обратившимся в приемное отделение. Диагностика проводится с минимальной лучевой нагрузкой.