Новый российский самолет Tango презентовали на аэродроме в Ступино

На аэродроме Торбеево в подмосковном Ступино презентовали новый легкомоторный самолет Tango, который разработала компания S7 Group, его будут использовать для обучения пилотов и применения в коммерческой авиации. Об этом сообщает 360.ru.

«Здесь, в Подмосковье, находится одна из площадок, где инженеры разрабатывают легкомоторные самолеты. Востребованность такой техники в стране очень большая», — сказал министр транспорта России Роман Старовойт.

Разработку судна вели в течение 1,5 года, его произвели из отечественных композитных материалов. Двигатель, который также разработали в России, подойдет и для других моделей легкомоторных самолетов.

Tango уже опробовал летчик-испытатель Владимир Барсук. По его словам, главным его преимуществом является возможность перемещаться на низкой скорости.

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