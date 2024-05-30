Новый сервис запустили в МФЦ Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Мингосуправления МО]
В июне проект «ГосQR» будет доступен во всех многофункциональных центрах Подмосковья, он позволит автоматически передавать данные из цифрового профиля заявителя на портале «Госуслуг» в информационную систему МФЦ. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Пока в пилотном режиме его запустили в МФЦ Красногорска, Краснознаменска и Солнечногорска.
«[Сервис] поможет сократить время приема и исключить наличие ошибок в данных, так как сотруднику не придется вносить информацию вручную», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Перед использованием сервиса нужно авторизоваться в мобильном приложении «Госуслуги», а после с помощью «Госскана» отсканировать QR-код, предоставленный в МФЦ. Пользователю нужно будет дать согласие на использование данных из цифрового профиля, которое будет действовать в течение 12 часов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.