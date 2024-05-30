Новый сервис запустили в МФЦ Подмосковья

В июне проект «ГосQR» будет доступен во всех многофункциональных центрах Подмосковья, он позволит автоматически передавать данные из цифрового профиля заявителя на портале «Госуслуг» в информационную систему МФЦ. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Пока в пилотном режиме его запустили в МФЦ Красногорска, Краснознаменска и Солнечногорска.