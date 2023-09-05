Новый склад для хранения керамической плитки появился в Солнечногорске

Сотрудники ГБУ МО «СтройЭксперт» провели осмотр склада для хранения керамической плитки в сельском поселении Пешковское под Солнечногорском и выдали ему положительное заключение о соответствии здания необходимым требованиям. Об этом сообщили в областном Главгосстройнадзоре.