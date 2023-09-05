Новый склад для хранения керамической плитки появился в Солнечногорске
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Сотрудники ГБУ МО «СтройЭксперт» провели осмотр склада для хранения керамической плитки в сельском поселении Пешковское под Солнечногорском и выдали ему положительное заключение о соответствии здания необходимым требованиям. Об этом сообщили в областном Главгосстройнадзоре.
Новый склад площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров возвел застройщик ООО «СК Старопетровское». В нем будут хранить и отгружать плитку, керамогранит, травертин, мозаику из стекла, мрамора и керамики. Единовременно на складе смогут находиться до 45 работников.
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