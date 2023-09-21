Новый склад построят на территории комплекса по производству кофе в Подольске

На территории комплекса по производству кофе и кофейной продукции в городском округе Подольск возведут еще один склад, сообщили в областном Минжилполитики.

Застройщиком выступит компания «Арабика», ее проект будет сопровождать ЦСС при Правительстве региона. Склад площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров будет предназначен для хранения тары под кофейную продукцию. Он войдет в большой комплекс по производству кофе и какао. Мощность производства составит 45,7 тонны в сутки.

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