Новый склад возведут в составе одного из крупнейших производственно-складских комплексов Подмосковья «Атлант-Парк»

В одном из крупнейших производственно-складских комплексов Подмосковья «Атлант-Парк» планируют расширить площади для бизнеса, сообщили в областном Министерстве жилищной политики. В его составе возведут новый склад, который появится в Богородском округе.

Застройщиком выступит СК «Альфа Строй», проект будет сопровождать ЦСС при Правительстве Московской области. Управляющая компания комплекса проведет на объекте все необходимые коммуникации, поэтому будущие арендаторы смогут организовать в них свои производственные линии.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.