Новый складской комплекс появился на территории Дмитровского металлоцентра в рамках реконструкции

В рамках реконструкции на территории Дмитровского металлоцентра в поселке Некрасовский появился складской комплекс, его площадь превысила 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

В ведомстве уточнили, что застройщиком выступило ООО «Дмитровский металлоцентр», в данный проект вложили 170 миллионов рублей. После его реализации в округе появилось шесть рабочих мест. Отметим, что проект сопровождал Центр содействия строительству Главгосстройнадзора региона с участием проектного менеджера. В новом объекте будут осуществлять прием, хранение и реализуют металлопроката — стали в рулонах, круглых и профильных труб.

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