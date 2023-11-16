Новый сквер для жителей и гостей округа открыли в Одинцове

Накануне состоялось открытие благоустроенного сквера, расположенного на улице Интернациональная в подмосковном Одинцово. Об этом рассказали в региональном Минблаго.

Напоминаем, что данная территория была выбрана большинством голосов жителей города в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства в прошлом году. Тогда за нее свои голоса отдали более восьми с половиной тысяч жителей муниципалитета.

«Весной мы начали преображение территории. Сейчас работы подошли к концу. В городе появилась еще одна комфортная зона не только для транзита, но и для прогулок и отдыха», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Отмечается, что именно название улицы вдохновило проектировщиков на создание концепции благоустройства, раскрывающей различные культуры через национальные орнаменты. Тут организована сеть удобных пешеходных дорожек, размещены спортивная и детская площадки, установлены скамьи, урны, а также перголу с качелями. Вся территория пешеходной зоны оборудована современной системой уличного освещения и камерами видеонаблюдения.